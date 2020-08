Juan Carlos estará em Abu Dhabi num hotel de 7 estrelas

O rei emérito Juan Carlos de Espanha estará, afinal, nos Emirados Árabes Unidos.

O jornal ABC diz que teve acesso à rota do jato privado que saiu de Paris, fez escala em Vigo onde Juan Carlos entrou, sendo depois levado para Abu Dhabi.

O Emirates Palace, em Abu Dhabi, será agora a nova residência de Juan Carlos. O rei emérito de Espanha estará alojado numa das seis suites presidenciais onde uma noite pode custar 11 mil euros.

O jornal ABC revela um novo plano de voo diferente do oficial.

A viagem terá começado na segunda-feira em Vigo num jato privado Global 6500, avaliado em 50 milhões de euros, com uma autonomia de mais de 11 mil quilómetros.

A bordo seguiam cinco passageiros: Juan Carlos, uma pessoa da máxima confiança do rei emérito e quatro seguranças.

Uma viagem de mais de 6 mil quilómetros feita em 7 horas e 13 minutos até aos Emirados Árabes Unidos. Do aeroporto em Abu Dhabi terão depois seguido num helicoptero até ao hotel.

Hipóteses de exílio em Portugal ou na República Domincana



Abu Dhabi é agora, para a imprensa espanhola, o local onde está exilado Juan Carlos, depois de levantadas as hipóteses de Portugal e da República Dominicana.

Esta terça-feira de manhã, a imprensa espanhola noticiou que Juan Carlos estaria na República Dominicana, para onde se teria deslocado depois de avisar o filho, o rei Filipe VI, que decidiu morar fora do país.

Juan Carlos tem longa ligação a Portugal

Apesar de o Palácio Real ter anunciado, na segunda-feira, a decisão de Juan Carlos de sair do país, a imprensa não avançou qualquer informação sobre o destino de Juan Carlos, tendo-se especulado que o rei emérito espanhol poderia ir viver para o Estoril, em Portugal.

Toda a imprensa espanhola dá como certo que o monarca, alvo de uma investigação por corrupção, já deixou o território na segunda-feira, embora nem o Palácio Real nem o Governo o tenham confirmado.

A primeira página do portal do diário espanhol ABC, favorável à monarquia, diz que Juan Carlos, de 82 anos, visitou a República Dominicana, tendo o El Mundo e o La Vanguardia acrescentado que o rei emérito pretende ficar uns tempos com os amigos naquele país das Caraíbas.

Mas o jornal online El Confidencial escreve que Juan Carlos poderá preferir viver em Portugal, onde passou a primeira infância, ou em França ou Itália, onde tem família.

O Palácio Real recusa comentar as especulações, depois de ter publicado uma carta de Juan Carlos ao seu filho Felipe VI, na qual anunciou a sua decisão de se afastar de Espanha para ajudá-lo a "exercer as suas responsabilidades".

As polémicas do rei emérito Juan Carlos

Juan Carlos reinou em Espanha durante 38 anos anos e fez a transição da ditadura franquista para a democracia, mas os útlimos anos do reinado ficaram marcados por várias polémicas.

Há seis anos foi mesmo obrigado a abdicar do trono a favor do filho.