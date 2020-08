O adeus de Palmerston. Gato diplomata reforma-se

No Reino Unido, há um gato diplomata que vai reformar-se no final deste mês. Palmerston é, desde 2016, a mascote do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

Depois de quatro anos ao serviço do Governo, o gato vai abandonar as tarefas públicas. O anúncio foi feito através das redes sociais.

Numa carta escrita em nome do animal, pode ler-se que o felino decidiu passar mais tempo "longe dos holofotes".

A experiência de trabalho em casa durante a quarentena provocada pela pandemia da Covid-19 terá contribuído para este desfecho.

O animal tornou-se um fenómeno no Twitter e tem mais de 105 mil seguidores.