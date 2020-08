Pelo menos 14 mortos e mais de 120 feridos em queda de avião da Air India Express

Um Boeing 737 da Air India Express com 191 pessoas a bordo despenhou-se esta sexta-feira durante a aterragem no Aeroporto Internacional de Calicut, em Kerala, na Índia, avança a imprensa local.

Pelo menos 14 pessoas morreram, incluindo o piloto, e 123 ficaram feridas, estando 20 em estado grave.

Aeronave partiu-se em dois

O incidente terá acontecido por volta das 19h40 (14h40 em Lisboa), no momento da aterragem. O avião saiu da pista e partiu-se em dois. A bordo seguiam 184 passageiros, incluindo 10 crianças, e 7 tripulantes.

Desconhecem-se as causas do acidente, mas uma cadeia de televisão local apontou um problema no trem de aterragem.

O voo tinha partido do Dubai. A Air India Express é uma subsidiária da companhia Air India.

As primeiras imagens

"As operações de socorro prosseguem e a forte chuva está a complicá-las", sublinhou um dos responsáveis pelas ações de resgate.

Sul da Índia afetado por fortes chuvas

O sul da Índia, em particular o estado de Querala, tem sido assolado com fortes chuvas nos últimos dias, tendo esta sexta-feira morrido 15 pessoas num deslizamento de terras no distrito montanhoso de Idukki.