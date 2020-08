Pelo menos um morto e 35 feridos em queda de avião da Air India Express

Um avião da Air India Express com 191 pessoas a bordo despenhou-se esta sexta-feira durante a aterragem no Aeroporto Internacional de Calicut, em Kerala, na Índia, avança a imprensa local.

Segundo a agência Reuters pelo menos 35 pessoas ficaram feridas. Um deputado indiano, citado pela imprensa local, indicou que pelo menos o piloto do aparelho morreu.

Autoridades ainda não avançaram números oficiais

No Twitter, o ministro da Defesa indiano lamenta a "perda de vidas", no entanto as autoridades ainda não avançam números oficiais.

Aeronave partiu-se em dois

O incidente terá acontecido por volta das 19h40 (14h40 em Lisboa), no momento da aterragem. O avião saiu da pista e partiu-se em dois. A bordo seguiam 184 passageiros, incluindo 10 crianças, e 7 tripulantes.

O voo tinha partido do Dubai. A Air India Express é uma subsidiária da companhia Air India.