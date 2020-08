França envia ajuda à ilha Maurícia após derrame de petróleo

A França anunciou hoje que vai enviar equipas e diverso equipamento para a ilha Maurícia, na República das Maurícias, que declarou, esta sexta-feira, o estado de emergência ambiental, após um derrame de petróleo nas águas do arquipélago.

"Quando a biodiversidade está em perigo, há uma necessidade urgente de agir. A França está lá. Ao lado do povo mauriciano", afirmou o Presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social Twitter, acrescentando que o país vai enviar "equipas e diverso equipamento".

Na sexta-feira, a ilha Maurícia declarou "estado de emergência ambiental" após uma rutura num navio com bandeira do Panamá ter causado um derrame de petróleo nas águas do arquipélago.

O primeiro-ministro das Maurícias, Pravind Jugnauth, anunciou a decisão, após as imagens de satélite terem mostrado uma mancha escura a espalhar-se pelas águas perto de áreas que o Governo considera "muito sensíveis" a nível ambiental.

O navio "MV Wakashio", que transportava cerca de 4.000 toneladas de gasóleo e petróleo num percurso entre a China e o Brasil, encalhou em 25 de julho no sudeste da ilha Maurícia.