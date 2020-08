Afinal, Juan Carlos pode mesmo mudar-se para Cascais

POOL New

O rei emérito de Espanha pode, afinal, mudar-se para Cascais até ao final do verão. A informação é avançada pelo jornal espanhol El Mundo.

"Operação Cascais"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi apontado como uma das figuras centrais na eventual mudança de residência de Juan Carlos. O jornal espanhol fala de um encontro recente em Madrid entre o Presidente português e o Rei de Espanha, no qual poderão ter sido acertados detalhes sobre a mudança de residência.

A Presidência da República já desmentiu, no entanto, qualquer esforço de Marcelo Rebelo de Sousa na já apelidada "Operação Cascais".

Para além de Marcelo, o jornal espanhol aponta outras duas personalidades que poderão estar envolvidas na mudança: João Manuel Brito e Cunha e Lili Caneças. Estarão a juntar esforços para que o monarca se instale no concelho de Cascais.

Onde está Juan Carlos?

Desde que a Casa Real espanhola divulgou, na segunda-feira, uma carta em que Juan Carlos comunicava a decisão de abandonar Espanha, perante as investigações sobre os alegados fundos em paraísos fiscais, que o seu paradeiro tem sido alvo de atenção internacional.

Para além de Marrocos, foi apontando também como possível destino a República Dominicana e os Emirados Árabes Unidos.

Juan Carlos "tem ligações profundas com Cascais"

Elena Fernandes, jornalista espanhola a viver em Portugal, acredita que Portugal pode ser um destino possível para o Rei emérito, que tem ligações fortes com Cascais. Em relação à saída de Juan Carlos, considera que é uma "espécie de corta fogo à volta do atual rei", em que se tenta criar uma distância física para proteger Felipe VI.

As polémicas do rei emérito Juan Carlos

Juan Carlos reinou em Espanha durante 38 anos e fez a transição da ditadura franquista para a democracia, mas os útlimos anos do reinado ficaram marcados por várias polémicas. Há seis anos foi mesmo obrigado a abdicar do trono a favor do filho.

Veja também: