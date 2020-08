Pelo menos 43 mortos em deslizamento de terras na Índia

Subiu este domingo para 43 o número de mortos num deslizamento de terras no sudoeste da índia, que arrastou dezenas de trabalhadores de uma plantação de chá.

O acidente aconteceu na sexta-feira, no estado de Querala, no entanto as operações de busca e resgate foram atrasadas pelas chuvadas torrenciais.

De acordo com a imprensa local, cerca de 80 pessoas estavam instaladas na zona afetada pelo deslizamento.

Há ainda dezenas de pessoas desaparecidas.

Monções anuais

As chuvas anuais das monções atingem o sul da Ásia de junho a setembro. As chuvas são cruciais para a temporada agrícola, mas todos os anos provocam vítimas e danos nesta parte do mundo onde vive um quinto da humanidade.

Mais de 550 pessoas morreram na Índia, Bangladesh e Nepal e mais de 9,6 milhões de pessoas ficaram deslocadas no sul da Ásia desde o começo das enchentes em junho, de acordo com a Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.