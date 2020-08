Donald Trump quer ter a cara esculpida no monumento do Monte Rushmore, escultura que inclui a cara de quatro presidentes norte-americanos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln.

Em 2019 o Presidente dos EUA questionou a governadora do estado de Dacota do Sul, local do monumento, acerca do processo para acrescentar a escultura de um Presidente.

Trump diz que é um sonho antigo e já tinha mostrado essa vontade no discurso do 4 de Julho.