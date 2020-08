Cidades Ameaçadas: Paris

As alterações climáticas intensificaram as tempestades, o que aumentou drasticamente o risco de inundações. França é um dos países em risco, sendo que em Paris as consequências podem ser catastróficas.

Consequências relacionadas com o aquecimento global poderiam fazer com que toda a capital francesa ficasse submersa, algo que esteve perto de acontecer em 1910 quando Paris sofreu uma inundação que parou a cidade durante meses.

2016 e 2018 também foram anos difíceis para a cidade, depois das inundações que afetaram centenas de milhares de parisienses.

De modo a prevenir este tão esperado episódio, engenheiros apostam na inovação para proteger a capital e os seus habitantes

Barragens totalmente à prova de água, diques de grandes dimensões e quebra-mares com blocos de betão gigantes são alguns dos métodos utilizados por especialistas para travar o avanço das águas.

No quarto, e último, episódio de "Cidades Ameaçadas", será explicado de que forma o país se esta a preparar e que tecnologias está a utilizar.