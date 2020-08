Emprego cai no Reino Unido entre maio e julho, mas taxa de desemprego mantém-se

O número de pessoas com emprego permanente no Reino Unido diminuiu em 730.000 entre maio e julho, e a taxa de desemprego manteve-se estabilizada em 3,9%, informou esta terça-feira a National Statistics Office (ONS).

O número de cidadãos que beneficiaram de ajuda estatal, incluindo os que tinham emprego, foi de 2,7 milhões.

De acordo com os números oficiais, mais de 7,5 milhões de pessoas usufruíram do programa de ajuda estatal para a manutenção do emprego.

De acordo com o ONS, as pessoas que estão desempregadas não estão a procurar ativamente emprego.

O responsável pelas estatísticas da ONS, Jonathan Athow, disse hoje que a tendência no mercado de trabalho é a mesma, "com uma queda no emprego e uma redução significativa do horário de trabalho" porque muitas pessoas estão cobertas pelo plano de ajuda fornecido pelo Governo para mitigar o impacto da pandemia.

Através deste esquema, o Governo britânico cobre 80% dos salários mensais das empresas forçadas a fechar devido à pandemia.

Esta ajuda, com um custo para o Estado de 27,4 mil milhões de libras ou 30,14 mil milhões de euros, será gradualmente eliminada até outubro, pelo que se espera que o número de desempregados aumente nos próximos meses, disseram os peritos.