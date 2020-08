Comboio descarrila na Escócia. É um "incidente extremamente grave"

Um comboio descarrilou esta quarta-feira perto de Stonehaven, na Escócia, e provocou vários feridos. Foi acionada uma grande resposta dos serviços de emergência, avançou a BBC.

A primeira-ministra, Nicola Sturgeon, disse que é um "incidente extremamente grave".

De acordo com imagens divulgadas é visível uma coluna de fumo, numa zona de vales, para onde se dirigem veículos de socorro e um helicóptero.

"Ainda é muito cedo para confirmar a natureza exata e a severidade do incidente sendo que os detalhes vão ficar disponíveis quando forem conhecidos", disse a Network Rail Scotland, a autoridade que gere a rede ferroviária escocesa.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já reagiu ao incidente, através de uma publicação na rede social Twitter.

"Estou triste ao saber do grave incidente em Aberdeenshire e os meus pensamentos estão com todos os afetados. Agradeço aos serviços de emergência no local".