Escócia em alerta devido ao mau tempo

Na Escócia, trovoada e chuva torrencial registadas na noite de terça-feira provocaram falhas de energia e causaram inundações. O temporal obrigou a fechar escolas e está a provocar atrasos nos serviços de transporte público.

Entretanto, para esta quarta-feira, as autoridades emitiram vários avisos, uma vez que são esperadas mais trovoada e cheias na sua sequência. O período mais crítico será entre as 15h00 e as 21h00.

“Durante a tarde desta quarta-feira prevemos ocorrência de trovoada em zonas de terreno elevado na Escócia. (…) Serão muito intensas e deverá ser registado até 40 milímetros de chuva numa hora apenas. São esperados ainda relâmpagos e granizo”, informou o porta-voz do serviço meteorológico.

O mau tempo chega numa altura em que o Reino Unido atravessa uma onda de calor com as temperaturas a ultrapassarem os 30ºC em algumas zonas do país.

Pelo menos um morto em descarrilamento de comboio na Escócia

Um comboio descarrilou esta quarta-feira perto de Stonehaven, na Escócia. O acidente provocou pelo menos um morto e vários feridos.

Ainda não se sabe o que provocou o descarrilamento de um comboio em Aberdeenshire, na Escócia, mas imagens da companhia dos caminhos de ferro escocesa mostram carris inundados numa zona perto do acidente.

As chuvas torrenciais e as tempestades causaram inundações e perturbações nas viagens em muitas zonas da Escócia central e oriental.