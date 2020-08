Há um lama que ajuda a acalmar os ânimos nos protestos antirracismo de Portland

Mais conhecido como “No Drama Llama”, Caesar tem seis anos e grande parte da sua vida foi passada em competições de lamas. Já reformado, tornou-se num animal dedicado a ajudar outras pessoas através de terapia assistida por animais.

Com mais de 1,70 metros de altura e quase 160 quilos, pode parecer intimidante ao início, mas os seus “abraços” têm ajudado a manter a calma nos protestos antirracismo de Portland.

“Muitas vezes estão aos gritos ou a bater palmas e de repente quando me aproximo com o Caesar, toda a gente se coloca à sua volta. O Caesar acalma a tensão nestas situações extremamente voláteis porque toda a gente o adora”, contou o dono do lama, Larry McCool, ao Seattle Times.