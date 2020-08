Imagens mostram carris inundados na Escócia, onde descarrilou um comboio

Ainda não se sabe o que provocou o descarrilamento de um comboio em Aberdeenshire, na Escócia, mas imagens da companhia dos caminhos de ferro escocesa mostram carris inundados numa zona perto do acidente.

As chuvas torrenciais da noite passada levaram a falhas de energia e deixaram várias partes do país inundadas. As autoridades emitiram um aviso junto das populações, informando que as chuvas e trovoada deverão repetir-se esta quarta-feira.

O mau tempo chega numa altura em que o Reino Unido atravessa uma onda de calor com as temperaturas a ultrapassarem os 30 graus em algumas zonas do país.

Um comboio descarrilou esta quarta-feira perto de Stonehaven, na Escócia. O acidente provocou pelo menos um morto e vários feridos.