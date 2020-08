Três mortos e seis feridos em descarrilamento de comboio na Escócia

Um comboio descarrilou esta quarta-feira perto de Stonehaven, na Escócia. O acidente provocou três mortos e seis feridos, segundo as autoridades britânicas.

O acidente ocorreu 160 quilómetros a nordeste de Edimburgo.

As imagens divulgadas mostram uma densa coluna de fumo numa zona de vales, para onde se dirigem veículos de socorro e um helicóptero.

Numa primeira declaração, a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, que intervinha no Parlamento, considerou o acidente "extremamente grave".

De acordo com as autoridades, tratou-se de um descarrilamento, mas não se conhecem os pormenores.

"Ainda é muito cedo para confirmar a natureza exata e a severidade do incidente, sendo que os detalhes vão ficar disponíveis quando forem conhecidos", disse a Network Rail Scotland, a autoridade que gere a rede ferroviária escocesa.

Imagens mostram carris inundados na Escócia

Ainda não se sabe o que provocou o descarrilamento, mas imagens da companhia dos caminhos de ferro escocesa mostram carris inundados numa zona perto do acidente.

As chuvas torrenciais da noite passada levaram a falhas de energia e deixaram várias partes do país inundadas. As autoridades emitiram um aviso junto das populações, informando que as chuvas e trovoada deverão repetir-se esta quarta-feira.

O mau tempo chega numa altura em que o Reino Unido atravessa uma onda de calor com as temperaturas a ultrapassarem os 30 graus em algumas zonas do país.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, também já reagiu ao incidente, através de uma publicação na rede social Twitter.

"Estou triste ao saber do grave incidente em Aberdeenshire e os meus pensamentos estão com todos os afetados. Agradeço aos serviços de emergência no local".

Dezenas de veículos de emergência acorreram ao local. As autoridades britânicas disseram que os oficiais foram chamados por volta das 09h43.