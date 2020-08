Mau tempo pode estar na origem do descarrilamento na Escócia

As causas do descarrilamento de um comboio na Escócia ainda não foram conhecidas, mas as autoridades apontam para o mau tempo que se fez sentir naquela zona rural como uma das probabilidades na origem do acidente.

Na madrugada anterior, fortes chuvas provocaram inundações por toda a Escócia, nomeadamente na região do acidente.

O comboio com apenas 12 passageiros, seguia para Glasgow quando um deslizamento de teras atirou a composição para fora da linha. Uma das carruagens incendiou, três pessoas morreram e seis ficaram feridas.

O maquinista está entre as vitimas mortais.

Ontem, ao início da tarde, o Governo escocês falava de um "acidente extremamente grave".