A polícia da Califórnia, nos EUA, divulgou imagens impressionantes do salvamento de um homem que estava prestes a ser colhido por um comboio.

A cadeira de rodas do homem de 66 anos ficou presa na linha férrea. As imagens divulgadas pelas autoridades mostram a agente a tirar o homem da cadeira, segundos antes do comboio passar.

O homem ficou no chão, acabou por sofrer ferimentos numa perna e teve de ir para o hospital, mas o pior foi evitado.