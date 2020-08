Um homem partiu os vidros de um carro com um machado para salvar um cão "ofegante" que esteve preso no veículo durante 45 minutos, quando as temperaturas rondavam os 34 graus.

De acordo com o DailyMail, o cão foi visto ofegante no banco de trás do carro.

O resgate do animal foi efetuado enquanto os donos faziam compras.

O homem que salvou o cão foi apelidado de "herói" nas redes sociais.

As autoridades foram chamadas ao local antes de o cão ter sido levado ao veterinário para ser examinado.