O regresso de um "gigante" dos mares do século XVII

Uma réplica da embarcação que transportou os primeiros colonizadores britânicos para a América lançou-se ao mar, numa viagem com o mesmo destino do seu antecessor, depois de ter estado parada durante três anos para uma renovação de milhões de dólares.

O “Mayflower II” esteve no estado norte-americano de Connecticut durante os trabalhos de restauro, que sofreram alguns atrasos devido à pandemia da Covid-19. Esta segunda-feira, partiu em direção a Plymouth, no estado de Massachusetts, onde em 1620 chegaram os colonizadores britânicos a bordo do original “Mayflower”.

O momento foi transmitido em direto através da Internet, mas houve quem não resistisse a assistir à partida ao vivo.