As manifestações pacíficas e as greves na Bielorrúsia, prosseguem pelo sexto dia consecutivo, acompanhadas por uma resposta violenta do regime e detenções arbitrárias.

Há quem tenha ido à rua para pôr o lixo e sido detido pela polícia por não ter passaporte.

As autoridades começaram a libertar alguns manifestantes, de modo a acalmar a contestação, depois de o ministro do Interior pedir desculpa pelo indiscriminado da força pela polícia.