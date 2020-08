Temperaturas chegam aos 54,4ºC no Vale da Morte, nos EUA

Um sistema de medição de temperatura registou 54,4 graus Celsius no Vale da Morte, nos Estados Unidos, durante uma onda de calor escaldante este domingo. Se a leitura for confirmada, estará entre as mais altas já registadas no mundo.

O Serviço Meteorológico norte-americano lançou um comunicado a dar conta da informação, mas descreveu a medição como preliminar e ainda não oficial.

"Se verificada, esta será a temperatura mais quente oficialmente verificada desde julho de 1913, também no Vale da Morte. Como se trata de um evento de temperatura extrema, a temperatura registada necessita de passar por uma revisão fornal", avançou o serviço.

O local detém o recorde da temperatura mais alta - 56,67 ºC a 10 de julho de 1913 - mas a verificação desse recorde não é consensual.

O Vale da Morte, no deserto do sudeste da Califórnia, inclui a bacia de Badwater, que fica a 85,9 metros abaixo do nível do mar e é o ponto mais baixo da América do Norte.

ETIENNE LAURENT

No verão, o calor é tão extremo que os visitantes são aconselhados a beber quatro litros de água por dia e a ficar perto dos seus veículos, bem como a estarem atentos a tonturas e náuseas.