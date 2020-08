Israel bombardeia posições militares do Hamas em resposta a ataques a partir de Gaza

Israel bombardeou hoje várias posições militares do movimento Hamas, em Gaza, em represália pelo lançamento de explosivos que provocaram dezenas de incêndios em território israelita.

"Hoje [...] lançaram explosivos [...] desde a Faixa de Gaza para Israel. Em resposta, aeronaves de combate da Força Aérea [de Israel] atacaram infraestruturas subterrâneas pertencentes à organização terrorista [considerada terrorista por Telavive] Hamas", em território palestiniano, explicita um comunicado divulgado pelo Exército israelita, citado pela agência de notícias espanhola Efe.

Na última semana, Israel registou dezenas de focos de incêndio, 30 só na segunda-feira, nas áreas israelitas que fazem fronteira com a Faixa de Gaza, que queimaram centenas de hectares de bosque e campos agrícolas.

As Forças Armadas de Israel responderam com um bombardeamento de várias localizações do Hamas, que controla Gaza desde 2007.

Telavive foi mais longe ainda e bloqueou também os postos fronteiriços que permitem a entrada de vários produtos naquele território, como combustível, golpe que obrigará ao encerramento da única central elétrica de Gaza até quarta-feira.