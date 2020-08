Casas de banho públicas transparentes são o projeto vencedor do prémio de arquitetura Pritzker

Feitas a partir de um vidro inteligente, o objetivo destas novas casas de banho em Tóquio, no Japão, é transparecerem limpeza e segurança, como explica o The New York Times.

O segredo das casas de banho, vencedoras do prémio de arquitetura Pritzker, está no momento em que se tranca a porta.

Os vidros tornam-se opacos e deixa de ser possível visualizar o interior.

Assim que a porta é destrancada, a corrente elétrica volta a circular no vidro e permite a passagem de mais luz, o que cria o efeito transparente.

Satoshi Nagare

Desenvolvidas pelo arquiteto Shigeru Ban, as casas de banho foram apresentadas como um exemplo futurístico e estético dos avanços tecnológicos do Japão.

Foram instaladas em Tóquio durante este mês e substituíram as antiquadas casas de banho públicas da capital japonesa.

As experiências com casas de banho no Japão não são de agora, mas esta inovação permite, a quem queira usar casas de banho públicas, a verificação das condições sem ter que entrar ou tocar em nada.