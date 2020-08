A União Europeia não reconhece os resultados das presidenciais na Bielorrússia e vai aplicar sanções a Minsk. No Conselho Europeu extraordinário, os 27 decidiram, no entanto, ajudar o povo bielorrusso com 53 milhões de euros.

Nas ruas, empresas e fábricas da Bielorrússia cresce a contestação a Alexander Lukashenko, que já disse que só morto saíria do poder. Os protestos, que têm vindo a crescer há onze dias, já fizeram três mortos.