Google assegura ter resolvido problemas no Gmail

A Google assegurou esta quinta-feira ter resolvido os problemas intermitentes que o Gmail e outros serviços, como Drive e Meet, têm registado desde o início da manhã e afetaram vários utilizadores em todo o mundo.

"O problema com o Gmail já deve estar resolvido. Lamentamos o transtorno causado e agradecemos a sua paciência e constante apoio", publicou a Google pelas 12:30 (hora de Portugal) no seu 'site' que disponibiliza informação sobre o desempenho dos seus serviços, onde acrescenta que a "confiabilidade do sistema é uma das principais prioridades" da tecnológica.

O servidor de correio Gmail e outros serviços da Google, como Drive ou Meet, registaram interrupções intermitentes durante várias horas em vários países, sem que até ao momento a tecnológica tenha avançado com uma explicação.

"Estamos a analisar este assunto", afirmou a Google na sua página 'online', na qual disponibiliza informação sobre o desempenho dos seus serviços e, na qual, desde as 06:29 (hora de Portugal) notificava problemas no envio de mensagens através do correio eletrónico Gmail com ficheiros anexos, assim como as gravações na plataforma de videoconferência Meet.