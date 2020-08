Míssil ar-ar encontrado em aeroporto norte-americano da Florida

Um míssil ar-ar descoberto num pequeno aeroporto no centro da Florida, Estados Unidos, está guardado num armazém de munições na Base MacDill da Força Aérea, em Tampa, foi hoje anunciado.

O míssil ar-ar S-530 de fabrico francês foi encontrado no Aeroporto Internacional Lakeland Linder, na sexta-feira.

"Está seguro e protegido e eles estão apenas à espera de quando e onde vão descartar o míssil", detalhes que ainda não foram adiantados, disse ao The Ledger o responsável pela comunicação na Base MacDill, o tenente Brandon Hanner.

Hanner acrescentou que normalmente este tipo de armas são levadas para a área dos explosivos e detonadas, mas esta é "muito grande para fazer isso na MacDill", por isso a logística de eliminação está a ser planeada.

"A única coisa fora do normal nisto é que não se trata de um míssil fabricado nos EUA e foi por isso que fomos enviados para lá", explicou Hanner.

O míssil foi encontrado perto da Draken International, um fornecedor na área da defesa com sede no aeroporto.

A descoberta do míssil levou a uma evacuação parcial do aeroporto, noticiou o The Ledger.

A equipa de engenhos explosivos da Base MacDill deixou o dispositivo em segurança e o esquadrão de prontidão logística ajudou a levá-lo para Tampa num reboque, informou Hanner.