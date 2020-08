Uma explosão numa zona da refinaria no porto de Corpus Christi, no Texas, levou esta sexta-feira os bombeiros locais para a área, onde são visíveis nuvens de fumo escuras, noticiou o The San Diego Union Tribune.

O alarme foi dado às 08:00 locais (14:00 em Lisboa) próximo de Nueces Bay, na parte norte da cidade, indicou ao jornal texano o comandante dos bombeiros da cidade, Robert Rocha.

Não foram adiantadas informações sobre a existência de vítimas.