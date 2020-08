Duas mil pessoas desalojadas devido a problema numa barragem no Brasil

Mais de duas mil pessoas ficaram desalojadas devido a um problema numa barragem no Brasil. O vídeo amador mostra o momento em que a conduta de betão numa barragem no estado do ceará arrebentou na passada sexta-feira.

Parte da barrage, ficou danificada e inundou a central elétrica.

Os residentes daquela zona foram aconselhados pelo Governo a abandonarem as casas por prevenção e foram transportados para hoteis, pousadas e alojamentos na região.

O ministro do Desenvolvimento Regional garante que a situação está sob controlo e que os residentes deverão poder regressar a casa no prazo de 72 horas.