Portugal e Espanha enviaram ajuda humanitária para a Venezuela

A Venezuela recebeu nos últimos dias mais de 82 toneladas de ajuda humanitária de Portugal e Espanha para o combate à Covid-19.



De acordo com o embaixador de Portugal, deste carregamento fazem parte equipamentos de emergência médica para os trabalhadores do setor da saúde e artigos para as famílias mais afetadas.

Os dois voos onde seguiu o material foram organizados em conjunto pelo Departamento de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia, Portugal e Espanha.

Foram financiados pela União Europeia e fazem parte de operações de transporte aéreo humanitário em zonas críticas do mundo.

Antes da pandemia, o país já estava a sofrer com o impacto humanitário de uma crise política, económica e social.