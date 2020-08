Bolsonaro ameaça jornalista: "A minha vontade é encher a tua boca de porrada"

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, está envolvido numa nova polémica com jornalistas e, desta vez, houve mesmo lugar a ameaças de violência física.

Questionado por um repórter do jornal O Globo sobre alegados depósitos feitos na conta bancária da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, por um ex-assessor da família Bolsonaro que está a ser investigado pela Justiça, Bolsonaro não hesitou na resposta:

"A minha vontade é encher a tua boca de porrada. Seu safado", atirou o Presidente brasileiro.

O Globo já veio repudiar as declarações de Bolsonaro e reitera que "tal intimidação mostra que Jair Bolsonaro desconsidera o dever de qualquer servidor público, não importa o cargo, de prestar contas à população".

As suspeitas sobre Michelle Bolsonaro

De acordo com denúncias feitas pela comunicação social brasileira, Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho do Presidente - o senador Flávio Bolsonaro, quando este era deputado federal pelo Rio de Janeiro - terá depositado 21 cheques na conta da primeira-dama, entre 2011 e 2016.

Os dados levantados pelo Coaf, um órgão de inteligência do Estado brasileiro para combater fraudes financeiras, revelaram que Michelle Bolsonaro também recebeu depósitos da mulher de Fabrício Queiroz, num total equivalente a cerca de 14.500 euros.