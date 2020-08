Nobel da Literatura investigada na Bielorrússia no caso contra o conselho da oposição

Svetlana Alexievich, escritora e vencedora do Nobel da Literatura em 2015, está a ser investigada na Bielorrússia no âmbito do processo contra o “conselho de coordenação” criado pela oposição, e do qual é membro, para a transição democrática no país.

No passado dia 12, em entrevista à Radio Free Europe, a escritora acusou o Presidente Alexandre Lukashenko de conduzir o seu país para "a guerra civil" e pediu-lhe para abandonar o poder.

Criticou ainda a ação "desumana e satânica" das forças de segurança na repressão das manifestações contra o chefe de Estado, que foi reeleito para um sexto mandato com 80% dos votos, segundo os números oficiais.

Além da escritora, fazem parte do grupo que está a ser investigado jornalistas, juristas, médicos, personalidades da cultura e membros de sindicatos do país. A emissora televisiva Belsat noticiou que dois membros da direção do "conselho de coordenação" foram detidos na manhã desta segunda-feira em Minsk.

A pena máxima prevista no processo aberto contra os membros do conselho é de cinco anos de prisão.

A onda de protestos na Bielorrússia

Lukashenko enfrenta desde as eleições um inédito movimento de protesto, mas tem rejeitado até agora a possibilidade de se afastar e recusou dialogar com os seus detratores.

Veja também: