Prédio de 5 andares colapsa no sul da Índia

Um edifício de cinco andares desabou na cidade de Mahad, a cerca de 200 quilómetros de mumbai, na Índia.

Teme-se que possam estar 90 pessoas nos escombros do edifício residencial, que tinha 47 apartamentos.

Pelo menos 28 pessoas foram retiradas com vida do local, com o auxílio das autoridades e da população local. Não está, para já, confirmado um número de mortos, nem informação do que terá causado este colapso.

A derrocada ocorre, no entanto, em plena época das monções com chuvas intensas nesta parte do sul da Índia.