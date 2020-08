Bolsonaro já atacou jornalistas pelo menos 245 vezes por causa de perguntas incómodas

Fazer ataques aos repórteres, após perguntas incómodas, é uma prática comum de Bolsonaro e de grupos de apoiantes do Presidente.

De acordo com a Federação Nacional dos Jornalistas, que regista os ataques aos profissionais de impresna por parte do Presidente, foram 245 só no primeiro semestre deste ano.

Além das perguntas sobre a pandemia, o Presidente também costuma ficar irritado quando pedem para que fale sobre as denúncias que envolvem a sua família, como no último domingo, quando Bolsonaro ameaçou "partir" a boca de um repórter.