Eleições nos EUA. Coligação de estados quer impedir "tentativas de minar" os correios

Uma coligação de estados e de cidades norte-americanos, liderada por Nova Iorque, processou esta terça-feira o Governo do Presidente Donald Trump, "para impedir as tentativas de minar o serviço postal e as eleições presidenciais", a 3 de novembro.

A ação judicial, apresentada no Tribunal Federal para o Distrito de Columbia, exige que as alterações efetuadas no serviço de correio (USPS, na sigla inglesa) pelo diretor-geral, Louis DeJoy, nomeado em junho para o cargo por Donald Trump, sejam anuladas, por "serem ilegais".

USPS começou a reduzir as operações

A coligação responsável pela ação, formada pelos estados de Nova Iorque, Nova Jérsia e Havai e pelas cidades de Nova Iorque e de São Francisco, alega que a USPS, agência do Governo federal, começou a reduzir as operações sob a tutela de DeJoy, um dos principais doadores da campanha de Trump para as eleições presidenciais de 2016.

Essa opção, defendem os responsáveis pela ação, já está a dificultar o acesso dos idosos aos seus medicamentos, pensões e salários, e pode "prejudicar significativamente" a capacidade da USPS em lidar com o grande número de votos pelo correio esperado nas eleições de novembro, devido à pandemia de covid-19.

DeJoy recusa-se a reverter as políticas

A coligação liderada por Nova Iorque interpôs a ação depois de Louis DeJoy se ter recusado a reverter as políticas que abrandaram as operações de correio em todo o país, quando testemunhou perante o Senado federal, na sexta-feira, disse a procuradora-geral do estado de Nova Iorque, Letitia James.

As ações de redução de operações, refere, incluem a eliminação de caixas de correio e de máquinas de classificação de correspondência, a redução das horas extras dos funcionários e a proibição de viagens adicionais e tardias que garantam a entrega da correspondência dentro do prazo e de forma consistente.

"Repressão aos eleitores"

"Esta desaceleração do USPS nada mais é do que uma tática de repressão aos eleitores. Desta vez, no entanto, essas ações autoritárias não só colocam em risco a nossa democracia e o direito fundamental de votar, mas a saúde imediata e o bem-estar financeiro dos americanos em todo o país", frisou a procuradora.

Já o 'mayor' de Nova Iorque, Bill de Blasio, garantiu que a administração Trump "não vai silenciar a voz dos nova-iorquinos quanto à sabotagem do USPS".

"A nossa cidade não vai aceitar jogos políticos, nem partidários que privam os eleitores de seus direitos e colocam em risco a saúde e a segurança dos nova-iorquinos que dependem dos correios para alimentação, remédios e alojamento", afirmou, num comunicado.

Trump pede "cuidado" aos eleitores no voto por correio

Na segunda-feira, primeiro dia da convenção do Partido Republicano, em Charlotte, no estado da Carolina do Norte, o Presidente norte-americano pediu aos eleitores para terem "muito cuidado" com eventuais irregularidades cometidas no voto pelo correio, tendo acusado o Partido Democrata de estar a tentar "roubar" o triunfo nas eleições.