Ex-embaixadora dos EUA na ONU diz o país "não é racista"

A ex-embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas Nikki Haley afirmou na convenção republicana que os EUA "não são um país racista" e atacou a política externa do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden.

"Em grande parte no Partido Democrata, agora está na moda dizer que os Estados Unidos são racistas. Isso é uma mentira. Os Estados Unidos não são um país racista", disse na segunda-feira aquela que foi também ex-governadora da Carolina do Sul.

Filha de imigrantes da Índia, Haley reconheceu que sua família "enfrentou discriminação e dificuldades".

"Mas meus pais nunca cederam ao ressentimento e ao ódio", acrescentou Haley, explicando a história de sucesso da sua família.

Haley foi a primeira embaixadora do Governo de Donald Trump nas Nações Unidas. Após dois anos no cargo, Haley renunciou quando surgiram rumores de que iria concorrer à Casa Branca no futuro, sendo que agora o seu nome figura entre os potenciais candidatos presidenciais republicanos em 2024.

Num discurso na Convenção Nacional Republicana, Haley disse que foi "a honra da sua vida" ser embaixadora nas Nações Unidas e criticou os democratas e o seu candidato, Joe Biden, ao nível da política externa.

Por outro lado, defendeu que a Organização das Nações Unidas é o lugar onde "ditadores, assassinos e ladrões denunciam os Estados Unidos".

"As Nações Unidas não são um lugar para os fracos. É um lugar onde ditadores, assassinos e ladrões que denunciam os Estados Unidos e depois estendem a mão e pedem que paguemos suas contas", disse Haley, sustentando que Trump pôs fim a isso.

"Joe Biden é bom para o Irão e para o Estado Islâmico, ótimo para a China comunista e é uma bênção para todos os que desejam que os Estados Unidos se desculpem, se abstenham e abandonem os seus valores", afirmou.

A Convenção Nacional Republicana começou nesta segunda-feira, durante a qual será oficializada a nomeação de Donald Trump como candidato do partido à reeleição nas eleições de novembro.

