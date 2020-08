"Incidente de segurança" na fronteira com o Líbano leva Israel a pedir à população para "encontrar refúgio"

O exército de Israel anunciou na terça-feira que houve um "incidente de segurança" no norte do país, na fronteira com o Líbano, e pediu às populações locais para tentarem "encontrar refúgio".

O incidente ocorreu junto à comunidade agrícola de Manara, situada a centenas de metros da "linha azul", que define a fronteira entre os dois países, adiantou a força militar numa mensagem à comunicação social, na qual acrescentou que "as estradas foram bloqueadas".

O exército pediu ainda aos residentes de cinco das comunidades que fazem fronteira com o Líbano - Manara, Margaliot, Misgav Am, Yiftach e Malkia - para "cessarem todas as atividades exteriores, "voltarem para casa" e "prepararem-se para encontrar refúgio imediatamente, se necessário".

A força israelita não adiantou mais detalhes sobre o sucedido, mas órgãos locais de comunicação social mostraram fotografias de um incêndio na zona e também do que parece ser uma explosão.

O incidente aconteceu após o movimento xiita Hezbollah ter anunciado, no sábado, que abateu um 'drone' israelita em espaço aéreo libanês.

Em 27 de julho, a área de fronteira entre Israel e o Líbano foi palco de um tiroteio e os residentes israelitas receberam instruções para ficarem em casa, após a milícia xiita libanesa Hezbollah ter ameaçado vingar a morte de um de seus membros, num ataque atribuído a Israel.

O exército israelita acusou um comando armado do Hezbollah de cruzar a fronteira.

Este acontecimento, que o Hezbollah nega, levantou o estado de alerta na região, onde as forças israelitas reforçaram as suas tropas.

Poucos dias depois, o exército israelita matou quatro suspeitos de colocarem explosivos na cerca de separação entre a Síria e os montes Golã e, embora as suas identidades não tenham sido confirmadas até agora, não está afastada a possibilidade de estarem ligados ao Hezbollah.

O último incidente ocorreu no dia 7, quando Israel abateu um 'drone' que voou do Líbano para o espaço aéreo sob seu controlo nos montes Golã ocupados.