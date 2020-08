Óculos de Gandhi vendidos em leilão por quase 300 mil euros

Um par de óculos que se acredita terem pertencido ao líder indiano Mahatma Gandhi foi leiloado por 287.71 mil euros, um valor que foi 17 vezes mais alto do que a estimativa inicial, avancou a CNN.

A quantia impressionante não inclui imposto sobre vendas e foi obtida numa casa de leilões britânica na sexta-feira, menos de dois meses depois dos óculos terem sido encontrados.

East Bristol Auctions Ltd

A história é contada à CNN pelo britânico Andy Stowe, o leiloeiro que descobriu o objeto num envelope “pendurado” na caixa de correio do seu escritório.

“Tinha uma pequena nota no interior que dizia ‘estes óculos pertenciam a Ghandi e foram oferecidos ao meu tio’”, contou.

Depois de telefonar para o número deixado no envelope, o homem que atendeu explicou a Andy que os óculos lhe tinham sido dados pelo seu tio, que por sua vez os tinha recebido diretamente do próprio dono, Mahatma Ghandi, na África do Sul.

“O tio trabalhava na altura para a BP na África do Sul e presume-se que os óculos tenham sido um presente de Ghandi como forma de agradecimento por algum favor. (…) As datas e os factos batem certo”, explica em comunicado a East Bristol Auctions.

Os óculos foram a leilão a 21 de agosto por um preço base de 19 mil dólares (cerca de 16 mil euros).