Pelo menos 12 mortos e dezenas de feridos em vários ataques no Afeganistão

Pelo menos 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em vários ataques no Afeganistão, incluindo a explosão de um camião pelos talibãs junto a uma base militar afegã no norte do país.

A violência surge num momento em que se espera o início das negociações entre o Governo de Cabul e os talibãs.

O camião armadilhado explodiu na província de Balkh no norte do Afeganistão, e matou três pessoas, incluindo dois comandos afegãos e um civil, segundo o porta-voz do governador provincial, Munir Ahmad Farhad.

O porta-voz do exército afegão no norte do país, Hanif Rezaie, disse que relatos iniciais apontavam para pelo menos seis comandos e cerca de 35 civis feridos na explosão, que também destruiu ou danificou dezenas de casas de civis.

"A maioria dos civis feridos são mulheres e crianças", disse Rezaie.

O porta-voz dos talibãs, Zabiullah Mujahid, reivindicou o ataque de Balkh numa mensagem no Twitter, afirmando que dezenas de militares tinham sido mortos.

Os talibãs exageram frequentemente os balanços dos seus ataques.

Também hoje, um ataque a um posto de controlo das forças pró-governamentais na província de Ghor (oeste) matou oito militares e feriu cinco, disse o porta-voz do governador, Arif Aber. O ataque, que ainda não foi reivindicado, desencadeou um combate que durou cinco horas.

Na capital, a explosão de uma bomba matou um polícia enquanto uma mulher-polícia e o seu condutor ficaram feridos quando desconhecidos abriram fogo contra eles, disse Ferdaws Faramarz, porta-voz da polícia de Cabul.

Os ataques de Cabul ainda não foram reivindicados, mas tanto os talibãs como o grupo extremista Estado Islâmico são ativos na capital afegã.

O Ministério da Defesa anunciou na segunda-feira à noite que 91 combatentes talibãs foram mortos e outros 50 ficaram feridos numa operação do exército afegão.

Os civis afegãos continuam a ser as principais vítimas da guerra no país. Segundo um relatório divulgado pela ONU em julho, 1.282 pessoas morreram no Afeganistão nos primeiros seis meses do ano.

As negociações entre os insurgentes e o Governo afegão, previstas num acordo assinado no final de fevereiro entre os Estados Unidos e os talibãs, estão paradas devido a desacordo em relação a uma troca de prisioneiros.

No pacto não ratificado por Cabul, que prevê a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão até meados de 2021, Washington e os rebeldes acordaram a troca de cerca de 5.000 presos talibãs por um milhar de membros das forças afegãs.

Mas 320 talibãs, entre os mais perigosos, continuam detidos pelas autoridades afegãs. A França e a Austrália opuseram-se à libertação de alguns deles.