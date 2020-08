Bielorrússia. Nobel Svetlana Alexievitch recusa responder a comissão de inquérito

A escritora e Nobel da Literatura Svetlana Alexievitch recusou esta quarta-feira responder aos investigadores bielorrussos que a convocaram no processo contra o conselho de coordenação da oposição, mas disse aos jornalistas que não se sente culpada de nada.

O conselho foi formado pela oposição para promover uma transição do poder, na sequência da recondução do Presidente Alexander Lukashenko, na eleição de 9 de agosto, considerada fraudulenta pela oposição e por parte da comunidade internacional, incluindo a União Europeia.

A escritora bielorrussa, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 2015, já tinha dito à entrada para a comissão que a ação dos opositores era "absolutamente legítima", negando que a sua intenção seja tomar o poder pela força.

Alexievitch, uma de sete membros da liderança do conselho opositor, foi recebida à porta do edifício por meia centena de pessoas, incluindo jornalistas e apoiantes, e à chegada admitiu que a Bielorrússia precisa de mediação internacional.

"Necessitamos da ajuda do mundo e, talvez, da Rússia, para superar a crise. Talvez o mundo nos ajude para que Lukashenko comece a falar connosco. É necessário que comece a falar com o povo", afirmou. E acrescentou: "A ajuda do mundo é muito importante para nós, mas não o conseguiremos sem [Vladimir] Putin. Agora [Lukashenko] só fala com Putin, mas pode ser que Putin nos ajude".