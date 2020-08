Criança a boiar num unicórnio em alto-mar salva por ferry na Grécia 

Uma criança que boiava num unicórnio insuflável foi salva por um ferry, no fim de semana passado, ao largo da cidade grega de Antírrio, depois de ser arrastada da costa.

De acordo com os media locais, a menina, de 4 ou 5 anos, "escapou à atenção dos pais" no domingo, enquanto brincava em cima de uma boia, sendo arrastada da praia onde a família estava.

Quando os pais perceberam que a criança tinha desaparecido, alertaram as autoridades marítima, que avisam o capitão do ferry local "Salaminomachos".

Segundo o Greek City Times, a tripulação do barco, que faz a travessia Rio-Antírrio, localizou a criança e o seu unicórnio no meio do mar. A menina foi salva e entregue em segurança aos pais.

As imagens do momento do salvamento foram gravadas e divulgadas nas redes sociais.