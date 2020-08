Passagem da tempestade Laura pelo Haiti faz pelo menos 21 mortos 

Pelo menos 21 pessoas morreram e quase 200 ficaram desalojadas à passagem da tempestade Laura pelo Haiti.

A tempestade, de categoria 2, está no Golfo do México e aproxima-se do estado norte-americano do Texas. As autoridades alertam que a tempestade se transformou num furacão.

São esperados ventos acima dos 175 quilómetros por hora.

Furacão Laura obriga milhares de pessoas a sair de casa na Costa do Golfo dos EUA

Mais de 500 mil pessoas receberam ordem para sair de suas casas na costa do Golfo, nos Estados Unidos, esta terça-feira, já que a tempestade Laura se transformou num furacão e deverá atingir o litoral com ventos fortes e inundações.

A ordem abrange as cidades de Beaumont, Galveston e Port Arthur, com um total de 385 mil habitantes, no estado do Texas, e Calcasieu, no estado do Luisiana, com cerca de 200 mil pessoas, que podem ser fustigadas com ondulação até quatro metros de altura, avançam as previsões meteorológicas.



Dois furacões vão atingir a Costa do Golfo dos Estados Unidos

Um fenómeno meteorológico raro que deverá atingir sobretudo os estados do Mississipi e Lousiana.