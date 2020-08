Polícia detém dezenas de manifestantes na Bielorrússia

A polícia da Bielorrússia deteve esta quarta-feira dezenas de manifestantes reunidos numa das praças da capital, Minsk, ao dispersar o protesto que ali decorria.

TATYANA ZENKOVICH

Segundo a agência Associated Press, a força de segurança realizou as detenções na praça da Independência no 18.º dia consecutivo de protestos que exigem a renúncia do Presidente Alexander Lukashenko, reeleito em 09 de agosto para um sexto mandato.

Os manifestantes alegam que os resultados oficiais das eleições presidenciais, nas quais Lukashenko obteve 80% dos votos contra 10% da candidata da oposição, Svetlana Tikhanovskaia, são fraudulentos.

TATYANA ZENKOVICH

Líder do país do leste da Europa desde 1994, Lukashenko já classificou os manifestantes como "fantoches do Ocidente" e rejeitou as ofertas de mediação da União Europeia.

Nos primeiros quatro dias de protestos pós-eleitorais, a polícia reprimiu os manifestantes com balas de borracha, granadas de atordoamento e espancamentos, tendo morrido três pessoas, além de centenas de feridos e cerca de sete mil detidos.

Perante a indignação civil, a polícia recuou nos 12 dias que se seguiram, mas retomou as detenções de manifestantes nesta semana.

Na manhã de segunda-feira, dois membros da direção do comité de coordenação para a transferência pacífica do poder na Bielorrússia, Olga Kovalkova e Serguei Dilevski, foram detidos, informou o canal televisivo Belsat.