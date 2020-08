Bielorrússia entre os temas analisados na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE

Os ministros dos Negócios Estrangeiros, dos 27 países da União Europeia, juntam-se esta quinta feira, para discutir os principais temas da atualidade

Entre eles está a crise na Bielorrússia, que os ministros já anunciaram a rejeição do resultado das eleições e condenaram a violência policial contra os manifestantes.

O estado de saúde de Alexei Navalny também estará em discussão, apesar do Kremlin insistir que as causas que levaram ao estado grave de saúde do opositor de Vladimir Putin não precisam de ser investigadas.

A crise provocada pela pandemia da Covid-19 também estará sobre a mesa.