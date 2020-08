Capturado um dos fugitivos mais procurados pelo FBI

Yaser Abdel Said, um dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI foi esta quinta-feira capturado e levado sob custódia, anunciou em comunicado o FBI Dallas Field Office. O homem foi capturado na cidade de Justin, no Estado norte-americano do Texas.

Said foi colocado na lista dos 10 fugitivos mais procurados em dezembro de 2014 pelo homicídio das suas filhas em 2008. De acordo com o comunicado, Yaser Abdel Said, que atualmente está sob custódia federal, vai ser transferido em breve para Dallas.

Yaser Abdel Said era um taxista em Irving, no Texas. Em 2008, terá levado as duas filhas a passear, Amina, de 18 anos, e Sarah, de 17. Horas mais tarde, os corpos das jovens apareceram com vários ferimentos de bala. O homem de 63 anos terá disparado várias vezes até as matar.

A CNN conta que Sarah fez um pedido breve e desesperado de ajuda antes de morrer.

Quando as autoridades localizaram o táxi, as irmãs estavam mortas e Said tinha desaparecido, levando consigo a arma do crime e o dinheiro das poupanças.

Foi capturado esta quinta-feira, a cerca de 60 quilómetros da cidade onde vivia e onde é acusado de matar as filhas.