Chefe da NATO pede à Rússia para não interferir na crise política na Bielorrússia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, pediu esta quinta-feira à Rússia para não interferir na crise política na Bielorrússia, país que tem sido palco de um movimento de contestação inédito desde as eleições presidenciais realizadas em 09 de agosto.

"Ninguém, incluindo a Rússia, deverá interferir", afirmou Stoltenberg, numa entrevista à edição online do jornal alemão Bild.

"A Bielorrússia é um Estado soberano e independente", disse o secretário-geral da NATO, que chegou a Berlim na quarta-feira para se encontrar com altos responsáveis alemães e para assistir a uma reunião informal dos ministros da Defesa da União Europeia (UE).

Estas declarações de Stoltenberg surgem no mesmo dia em que o Presidente russo, Vladimir Putin, disse estar pronto para enviar polícia para a Bielorrússia, em resposta a um pedido do seu homólogo, Alexander Lukashenko, caso os protestos no país se tornem violentos.

Numa entrevista à televisão estatal russa, Putin indicou que Lukashenko lhe pediu para preparar um contingente policial russo para ser enviado para o país vizinho se necessário, mas que concordaram que "ainda não existe essa necessidade".

"E espero que não haja", disse ainda o chefe de Estado russo.

Na mesma entrevista, Putin disse que os dois chefes de Estado acordaram que a Rússia enviará um contingente para ajudar apenas se "a situação ficar descontrolada" e grupos extremistas tentarem ocupar instalações governamentais.

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, no poder há 26 anos, enfrenta há várias semanas protestos de uma dimensão inédita contra a sua reeleição para um sexto mandato no passado dia 09, que a oposição considera fraudulenta.

A Rússia tem um acordo com a Bielorrússia, prevendo estreitos laços políticos, económicos e militares, vendo também o vizinho como uma "muralha" contra a expansão ocidental e um importante canal para a exportação russa de energia.

Putin apelou a todos os atores da crise a "encontrar uma solução".

"Estamos convencidos de que todos os participantes neste processo terão bom senso suficiente, sem extremismo, para encontrar uma solução" para a crise, declarou Putin à estação Rossiya-24.

Lukashenko acusou hoje alguns vizinhos da Bielorrússia de uma clara interferência nos assuntos do país ao pressionarem pela realização de novas eleições, no que descreveu como uma "guerra híbrida" e uma "carnificina diplomática".

Acusou a Polónia de ter planos para ocupar a região fronteiriça bielorrussa de Grodno, indicando que tal levou ao reforço das tropas da Bielorrússia na fronteira.

A UE e os Estados Unidos criticaram a eleição de 09 de agosto e têm encorajado as autoridades bielorrussas a dialogarem com a oposição.