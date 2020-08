Entidades pedem indemnização de 8,3 mil M€ à Vale por rutura de barragem no Brasil

Entidades públicas do sistema judicial brasileiro solicitaram hoje que a Vale pague uma indemnização de 55 mil milhões de reais (8,3 mil milhões de euros) por danos causados na rutura de barragens em Brumadinho, no estado de Minas Gerais.

O desastre, ocorrido em janeiro do ano passado nas barragens da Mina Córrego do Feijão causou a morte de 270 pessoas, sendo que até hoje 11 continuam desaparecidas.

O pedido foi enviado pela Advocacia-Geral da União (AGU), Ministério Público do estado de Minas Gerais, Defensoria Pública do estado de Minas Gerais, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União para a Justiça estadual de Minas Gerais, que analisam o caso.

Do total pretendido na indemnização, 28 mil milhões de reais (4,2 mil milhões de euros) visam a compensação de danos morais coletivos e danos sociais, 26,6 mil milhões de reais (4 mil milhões de euros) pelos danos económicos sofridos pelo estado de Minas Gerais e pelo menos 361 mil reais (54,6 mil euros) pelos danos causados a um sítio arqueológico chamado "Berros II".

Num comunicado publicado no 'site' da AGU, as entidades que pediram a indemnização informaram que solicitaram o bloqueio de 26,6 mil milhões de reais (4 mil milhões de euros) da Vale e o imediato julgamento por meio de decisão parcial do mérito da ação.

As entidades ressaltam a necessidade da concessão de tutela de urgência alegando que os danos causados pela Vale atingem patamar superior a 45 mil milhões de reais (6,8 mil milhões de euros), "colocando em risco a efetividade da prestação jurisdicional".

De acordo com o pedido apresentado à justiça de Minas Gerais, a magnitude da tragédia seria incontestável já que causou "enorme devastação ambiental" com reflexos sobre a vida e as atividades económicas de milhares de pessoas.

"O processo revela a relevância de uma atuação proativa e construtiva da AGU. A interlocução integrada permitiu que todos os órgãos públicos envolvidos se articulassem em favor do desenvolvimento sustentável responsável", ressaltou Marcelo Kokke, procurador federal, no comunicado divulgado pela AGU.

A Vale também é responsável por outro desastre ambiental de grandes proporções que aconteceu nos últimos cinco anos no Brasil.

No final de 2015, em Mariana, município também localizado no estado de Minas Gerais, a rutura de uma barragem da empresa mineira Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, causou a morte de 19 pessoas e uma enorme tragédia ambiental.