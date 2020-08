Fogos na Califórnia. Bombeiros continuam combate e procuram desaparecidos

Os bombeiros norte-americanos continuam a combater os múltiplos incêndios estão ativos no estado da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, e as autoridades dão conta de que pelo menos duas pessoas estão desaparecidas.

"Nas últimas horas conseguimos entrar com maior profundidade no incêndio e extinguimos focos que ardiam perto de casas, o que nos permitiu criar um perímetro mais seguro", disse o chefe das operações do Departamento de Silvicultura de Proteção contra Incêndios daquele estado, Mark Brunton, em conferência de imprensa citada pela agência espanhola Efe.

Este incêndio já consumiu 32.900 hectares e cerca de 590 imóveis. No combate às chamas estão cerca de 2.000 bombeiros e a contenção das chamas era de 21%, de acordo com o balanço feito durante a manhã de hoje.

As imagens dos incêndios que devastam a Califórnia

Dos três maiores incêndios ativos, o que mais preocupa as autoridades locais é o que lavra entre Pescadero e Santa Cruz, uma zona turística e bastante povoada.

Pelo menos uma pessoa, um homem de 73 anos, morreu nesta região, enquanto tentava fugir das chamas.

As autoridades também anunciaram que estão a procurar dois homens, de 21 e 37 anos, que estão desaparecidos. A esquadra de Santa Cruz pediu ajuda à população nas buscas.