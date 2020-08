Furacão Laura. "Se decidir ficar, escreva o nome num papel e coloque num saco de plástico"

O furacão Laura já provocou uma morte no estado norte-americano do Louisiana. Uma jovem de 14 anos morreu, depois de uma árvore cair sobre a casa onde se encontrava.

As autoridades deste estado alertaram a população para evacuar a zona onde é previsível que o furacão passe, porque as equipas de resgate não vão começar os trabalhos até a tempestade acalmar.

"Aqueles que escolherem ficar e enfrentar este furacão devem entender que as equipas de resgate não podem e não vão começar até que a tempestade tenha passado e ser seguro ir para o terreno", disse o Gabinete do Xerife da Paróquia de Vermilion em comunicado na quinta-feira, citado pela CNN.

Agora, as autoridades lançam um novo pedido para aqueles que escolheram ficar:

"Se decidir ficar e não conseguirmos chegar até si, escreva o nome, morada, número de segurança social e nome dos familiares num papel. Coloque num saco de plástico dentro do bolso, rezando para que nada aconteça."

Adrees Latif

A costa do estado norte-americano do Louisiana foi atingida na madrugada de quinta-feira com categoria 4, numa escala máxima de 5, entretanto o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos já informou que enfraqueceu e desceu para a categoria 2.

Apesar de o furacão ter diminuído de intensidade à medida que avança para o interior do estado do Louisiana (sudeste dos Estados Unidos), os especialistas do Centro Nacional de Furacões alertam que o fenómeno meteorológico continua a ser extremamente perigoso, uma vez que estão previstos ventos fortes com rajadas de até 175 quilómetros por hora.

Este é o furacão mais poderoso a atingir o Estado de Louisiana em mais de um século e meio, de acordo com dados compilados pelo investigador de furacões na Universidade do Colorado, Philip Klotzbach.

O furacão Laura matou pelo menos 21 pessoas no Haiti e fez outras quatro vítimas mortais quando passou pela República Dominicana.

À medida que o dia começava na região, as primeiras imagens mostravam cenários de destruição: árvores e linhas elétricas no chão, prédios arrasados, telhados partidos, ruas inundadas ou cobertas de escombros.

Mais de 650.000 pessoas ficaram sem eletricidade esta quinta-feira nos Estados do Louisiana e Texas, de acordo com o portal PowerOutage.us.

Elijah Nouvelage

Elijah Nouvelage

Elijah Nouvelage

Vídeos publicados na rede social Twitter pelo "caçador de tempestades" Reed Timmer testemunham a violência dos ventos, que estilhaçaram as janelas de vários prédios no centro de Lake Charles, uma cidade do Louisiana conhecida pelas refinarias de petróleo, o principal recurso económico da região.

Meteorologistas continuam a alertar para as inundações, principalmente no interior, enquanto o Laura continua para norte em direção ao Arkansas, onde deve chegar na noite desta quinta-feira.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem estado regularmente informado sobre a situação e comprometeu-se a disponibilizar todos os meios federais necessários para "resgatar pessoas em perigo" e "apoiar as regiões afetadas", segundo um comunicado da porta-voz da Casa Branca.

Quinze anos depois do furacão Katrina, que devastou Nova Orleães e deixou a sua marca no Louisiana, as autoridades locais apelam à população para ser extremamente cautelosa.