Governo da Líbia avisa grupos armados que está pronto para recorrer à força

O Governo de Acordo Nacional (GAN) líbio elevou esta quinta-feira o tom de crítica, para prevenir novos atos de violência na capital, Tripoli, depois de homens armados terem disparado quarta-feira balas reais sobre manifestantes.

"O Ministério do Interior avisa esses grupos armados de atentar contra a vida dos manifestantes, de os intimidar ou de os privar da sua liberdade", indicou, em comunicado, o titular da pasta do GAN, Fathi Bachagha, afirmando-se "pronto" para "recorrer à força para proteger os civis".

Desde domingo que centenas de líbios se manifestam todas as noites em Tripoli, defronte da sede do GAN - reconhecido pela ONU e que se opõe às tropas do marechal Khalifa Haftar, "homem forte" no leste do país -, contra a corrupção e a deterioração das condições de vida.

STRINGER

Privados dos serviços mais básicos do quotidiano, os líbios têm sido assolados por anos de conflitos desde a queda da ditadura de Muammar Kadhafi, em 2011.

Na noite de quarta-feira, apesar de os protestos estarem a ser controlados pelas forças de segurança, homens armados abriram aleatoriamente fogo sobre "manifestantes pacíficos com balas reais", referiu na nota Bachagha, acrescentando que algumas das pessoas presentes foram "sequestradas".

Nas redes sociais locais, há relatos de manifestantes feridos e de outros detidos, informações que não estão confirmadas no comunicado do Ministério do Interior do GAN.

Enfrentando um confinamento total decretado temporariamente pelas autoridades, oficialmente para travar a propagação do novo coronavírus, alguns manifestantes saem às ruas para protestar, mas também são reprimidos pelas forças de segurança.

"Estes grupos [armados] são conhecidos, bem como os órgãos oficiais de que dependem", afirmou Bachagha, prometendo "proteger os civis sem armas face à brutalidade de um bando de arruaceiros".

Segundo testemunhas e vídeos divulgados nas redes sociais, os grupos armados cercaram a Praça dos Mártires, no centro de Tripoli, e dispararam, depois, rajadas de metralhadora para dispersar os manifestantes.

A Amnistia Internacional (AI) indicou quarta-feira que pelo menos seis pessoas foram sequestradas, adiantando que a localização é "desconhecida".

Também na quarta-feira, o chefe do GAN, Fayez al-Sarraj exigiu a libertação imediata de todas as pessoas que não estejam envolvidas em atos de vandalismo e reclamou a realização de um inquérito sobre as "violações cometidas sobre os manifestantes".