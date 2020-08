Governo do Brasil obriga médicos a avisar polícia se mulher violada pedir aborto

O Ministério da Saúde brasileiro publicou esta sexta-feira uma portaria que obriga profissionais de saúde a avisarem a polícia quando atenderem pacientes que peçam para abortar devido a uma violação, o que gerou críticas de deputadas.

A portaria, que define novas regras para atendimento em situações de aborto nos casos previstos na lei, como é o caso por violação sexual, refere a "obrigatória notificação à autoridade policial pelo médico, demais profissionais de saúde ou responsáveis pelo estabelecimento de saúde que acolheram a paciente dos casos em que houver indícios ou confirmação do crime de violação".

"Os profissionais mencionados deverão preservar possíveis evidências materiais do crime de violação a serem entregues imediatamente à autoridade policial, tais como fragmentos de embrião ou feto com vista à realização de confrontos genéticos que poderão levar à identificação do respetivo autor do crime, nos termos da lei", acrescenta a portaria.